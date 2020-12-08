Российский подросток украл 740 тысяч рублей с карты учителя

В Приморье подросток обвиняется в краже 740 тысяч рублей с банковской карты учителя. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

Согласно информации следствия, инцидент произошел в школе поселка городского типа Преображение в период с 1 по 19 ноября. Подросток, находясь в школьной библиотеке, попросил у учителя сотовый телефон, чтобы совершить звонок. Получив гаджет, он тайно изменил настройки банковского приложения и получил доступ к ее карте. В течение нескольких дней юноша снял со счета преподавателя более 740 тысяч рублей.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража», он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 19-летний житель индийского города Ахмадабад, штат Гуджарат, похитил с банковского счета бабушки более 270 тысяч рупий (271,4 тысячи рублей) и потратил их на онлайн-игры. Он привязал банковский счет пожилой женщины к платежной системе, чтобы снимать деньги.