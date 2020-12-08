Внук снял со счета бабушки более 270 тысяч рублей и потратил их на онлайн-игры

Житель индийского города Ахмадабад, штат Гуджарат, похитил с банковского счета бабушки более 270 тысяч рупий (271,4 тысячи рублей) и потратил их на онлайн-игры. Об этом сообщает издание Indian Express.

В воскресенье, 6 декабря, полицейские из отдела расследования киберпреступлений арестовали 19-летнего Дева Шаха (Dev Shah). Юноша подозревается в том, что с 27 сентября по 11 ноября несколько раз снимал деньги с банковского счета своей бабушки, Нимишабен (Nimishaben).

Бабушка заметила, что на ее счете не хватает денег, и подала соответствующую жалобу. На тот момент мобильный банкинг на ее телефоне был отключен.

Полицейские установили, что Шах активировал сервис мобильного банкинга и мобильный телефон бабушки. Он привязал банковский счет пожилой женщины к платежной системе, чтобы снимать деньги.

Ранее сообщалось, что молодая жительница испанского города Валенсия со своим возлюбленным поселились в доме ее бабушки и два года держали хозяйку запертой в спальне. Пара закупорила окно, чтобы бабушка не могла выйти из дома, которым она владеет.