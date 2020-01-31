Внук украл у доверчивой бабушки целое состояние и попал за решетку

Житель английского города Гримсби, графство Линкольншир, украл у своей доверчивой бабушки целое состояние и попал за решетку на два года. Об этом сообщает местная газета Grimsby Telegraph.

С ноября 2016 по 2018 год Харрисон Дэвис (Harrison Davies) открывал банковские счета и брал займы на имя 78-летней бабушки. На заседании суда 23-летний британец признал себя виновным в мошенничестве на сумму в 24 тысяч фунтов стерлингов (почти 2 миллиона рублей).

«Меня очень расстроило поведение Харрисона. Он смышленый парень и вполне способен устроиться на работу, — отметила его бабушка. — С самых пеленок я занималась его воспитанием. И вот как он отблагодарил меня. Он поступил так со мной, а значит, та же участь ждет и других». Большую часть украденных денег Дэвис тратил на наркотики.

Суд приговорил Харрисона Дэвиса к двум годам тюремного заключения и конфисковал сотовый телефон, с помощью которого он занимался мошенничеством. Его бабушка отказалась комментировать приговор в зале суда.

В 2019 году в Бразилии арестовали безработного, похитившего 130 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей), которые должны были пойти на лечение тяжелобольного сына. Украденные деньги он потратил на проституток, наркотики и роскошный отдых.

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