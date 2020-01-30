Пожилая принцесса семь лет слала деньги мошенникам и лишилась миллионов долларов

Индонезийские правоохранительные органы признали, что пожилая дочь покойного саудовского короля Фейсала Аль Сауда, принцесса Лолова (Lolowah bint Faisal Al Saud), стала жертвой мошенников. Об этом сообщает AsiaOne.

В сентябре 2019 года ее юристы сообщили индонезийской полиции о двух злоумышленниках, несколько лет обманывавших 71-летнюю принцессу. В результате она лишилась по меньшей мере 512 миллиардов индонезийских рупий (37,6 миллиона долларов).

Лолова семь лет слала деньги двоим индонезийцам, обещавшим потратить их на приобретение земли и постройку двух гостиниц. В 2018 году она обнаружила, что строительство так и не закончено, а официальными собственниками земли, купленной на ее деньги, остаются ее индонезийские партнеры.

В ходе полицейского расследования выяснилось, что на землю претендует еще одна компания. Аудиторская проверка показала, что приобретенная недвижимость не так ценна, как утверждали злоумышленники.

Подозреваемым грозит уголовное преследование по статье о мошенничестве, а также наказание за нарушение закона о борьбе с отмывание денег.

Принцесса Лолова бинт Фейсал Аль Сауд — дочь короля Фейсала Аль Сауда и королевы Иффат. Известна борьбой за улучшение образования для женщин в Саудовской Аравии.

В 2019 году сообщалось, что французский суд признал саудовскую принцессу Хассу бинт Салман соучастницей похищения человека и насилия с применением оружия. По ее приказу охранники избили водопроводчика, который чинил раковину в ее парижских апартаментах.

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