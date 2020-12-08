Имущество российских чиновников и силовиков захотели засекретить

В России захотели засекретить сведения об имуществе и частной жизни судей, силовиков и ряда чиновников, а также их родственников. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время сведения о частной жизни и имуществе судей, силовиков и чиновников становятся секретными в случае, когда их жизни и здоровью угрожает опасность в связи со служебной деятельностью. Однако документ утверждает, что из-за «несанкционированного опубликования» таких данных в интернете госслужащие не могут эффективно выполнять свои обязанности.

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В связи с этим они предложили дать возможность вводить полный запрет на разглашение сведений о личной жизни и имуществе судей, силовиков и чиновников сразу после их вступления в должность. Решение о том, чьи данные засекретят, будет принимать руководитель ведомства, в котором числится госслужащий. Получить подобные сведения можно будет с согласия последнего, в рамках антикоррупционного расследования или уголовного дела.

Помимо судей, засекретить могут данные о частной жизни и имуществе полицейских, прокуроров, следователей, таможенников, работников налоговых и антимонопольных органов, служащих Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной службы охраны (ФСО) и Росфинмониторинга. Также документом предлагается засекретить данные о работниках контрольных органов администрации президента, сотрудниках Счетной палаты, ряда военнослужащих и госслужащих муниципального уровня. Под ограничения попадают не только сами государственные служащие, но и их близкие.