Путин поднял зарплату судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты судьям на три процента и поручил правительству обеспечить финансирование расходов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Должностные оклады судьям Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировым судьям поднимут с 1 октября.

Как отмечается в указе, повышение производится в целях обеспечения социальных гарантий судьям, а также полного и независимого осуществления правосудия.

Ранее Путин увеличил зарплаты чиновникам, а правительство распорядилось поднять зарплаты работникам бюджетных организаций. В обоих случаях повышение составит три процента и вступит в силу с 1 октября.