ФСБ задержала россиянина с обрезом за подготовку атаки на школу в Туле

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Туле 18-летнего молодого человека, готовившего атаку на одно из местных учебных заведений. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный вдохновлялся материалами об «аналогичных преступлениях» (они найдены на его средствах коммуникации), у него изъят обрез. После исследования изъятого оружия следственное управление УМВД России по городу Тула возбудило уголовное дело по части 2 статьи 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия») УК РФ.

Как отметили в спецслужбе, по факту атаки на учебное заведение, которую планировал задержанный, решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации его действий.

4 сентября ФСБ России показала кадры задержания 13 россиян, подозреваемых в подготовке нападений на школы, полицейские участки и места массового скопления людей.