ФСБ показала фото готовившего вооруженную атаку на школу Тулы

ФСБ показала фотографии 18-летнего жителя Тулы, который был задержан по подозрению в подготовке вооруженной атаки на учебное заведение. Оперативные снимки опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как бойцы ФСБ задерживают молодого человека, показан обрез, который он намеревался использовать для совершения преступления.

Ранее 9 декабря стало известно о задержании в Туле подозреваемого, готовившего атаку на местное учебное заведение. По данным ФСБ, молодой человек вдохновлялся материалами об «аналогичных преступлениях». Они были найдены на его средствах коммуникации. У него также был изъят обрез. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия») УК РФ.