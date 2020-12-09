Чернокожую балерину Большого театра заставили отбелить кожу ради выступления

Чернокожая артистка балета пожаловалась на расовую дискриминацию, которой она подверглась со стороны преподавателя. Об этом сообщает Daily Mail.

Балерина Лопес Гомес (Lopes Gomes), которая ранее обучалась балету в Большом театре, в 2018 году присоединилась к немецкой труппе Staatsballet и стала первой темнокожей участницей коллектива. По ее словам, хореограф постоянно высмеивал ее перед другими артистами на репетициях. При этом коллеги девушки не понимали оскорблений, поскольку балетмейстер общался с Гомес на русском языке.

Героиня материала также рассказала, что тот же преподаватель отказался выдавать ей белую вуаль для участия в балете «Баядерка», поскольку посчитал, что она не подойдет Гомес из-за ее темного цвета кожи. Кроме того, хореограф заставил балерину отбелить тело с помощью пудры, чтобы она не выделялась среди других артистов на балете «Лебединое озеро».

29-летняя Гомес пожаловалась на поведение тренера Йоханнесу Оману (Johannes Öhman), который в то время являлся художественным директором Staatsballet. Однако он не смог помочь женщине, так как у балетмейстера был заключен пожизненный контракт с компанией.

Согласно материалу, в октябре балерина узнала, что руководство театра решило не продолжать с ней сотрудничество. По словам представителей Staatsballet, причиной сокращения персонала стали последствия пандемии коронавируса. Однако Гомес не согласна с выдвинутым решением и наняла адвоката, чтобы оспорить его.

В сентябре 2018 года чернокожая балерина взбунтовалась против светлых колготок. Пришес Адамс не понравился нежно-розовый цвет колготок, которые балерины надевают во время повседневных репетиций и спектаклей. В связи с этим артистка заменила их коричневыми, чтобы они совпадали с цветом ее кожи.