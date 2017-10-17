Афроамериканская балерина задрала ногу для бренда спортивной одежды

Американская балерина Мисти Коупленд (Misty Copeland) приняла участие в рекламе бренда спортивной одежды и снаряжения Under Armour. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает HypeBae.

Она снялась для кампании в новых спортивных легинсах, топе и кроссовках бренда. На кадрах Коупленд выполняет балетные фигуры, показывая, что одежда не создает для этого неудобств.

Фото: Under Armour 1 /4

Мисти Коупленд вошла в историю как первая чернокожая солистка Американского театра балета: это звание она получила в 2007 году, став также одной из самых юных солисток театра.

Коупленд получила широкую известность и вне сцены, снявшись в нескольких рекламных роликах (в том числе для Dr Pepper, Coach и Under Armour) и телешоу. В мае 2015-го Мисти Коупленд появилась на обложке журнала Time и вошла в рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии издания.

Компания Under Armour основана в 1996 году в США. Головной офис компании расположен в городе Балтимор (штат Мериленд). Бренд выпускает технологичную спортивную одежду, обувь и снаряжение из инновационных материалов для спортсменов любого уровня подготовки.