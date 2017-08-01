Новым лицом аромата Modern Muse стала афроамериканская прима-балерина

Новым лицом аромата Modern Muse от Estee Lauder стала танцовщица American Ballet Theatre Мисти Коупленд — первая прима-балерина афроамериканского происхождения. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 августа. Танцовщица снялась в рекламном ролике.

«Мисти бросил вызов и добилась своей цели, став примером для многих молодых женщин. Она воплощает концепцию аромата через свою уникальную историю жизни», — сказал представитель марки.

Компания Estee Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах. Estee Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.