В Госдуме сравнили блокировку YouTube с ядерным ударом по Вашингтону

Обсуждать блокировку YouTube, Google и других иностранных ресурсов на территории России — это все равно что обсуждать последствия ракетно-ядерного удара по Вашингтону, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит «Интерфакс».

Депутат назвал возможную блокировку зарубежных сайтов чрезвычайной мерой. «И никто из нас, авторов законопроекта, не хочет, чтобы был заблокирован YouTube, социальные сети, Google на территории нашей страны. Более того, обсуждать, <...> как это сделать, это все равно что обсуждать последствия ракетно-ядерного удара по Вашингтону», — сказал он.

Продолжая свою аналогию, Хинштейн отметил, что у России «есть техническая возможность совершить такой ракетно-ядерный удар», при этом в Госдуме не верят в возможность такой атаки. Но это не говорит о том, что Москве нужно отказаться от мер сдерживания, подчеркнул глава комитета.

Ранее 9 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве блокировать зарубежные интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ. В случае, если закон утвердят, право на блокировку предоставят Роскомнадзору. Ведомство сможет полностью или частично ограничивать доступ к ресурсам, нарушившим новые правила, в том числе замедлять их трафик. Под действие закона попадут в том числе крупнейшие мировые интернет-площадки: YouTube, Twitter и Facebook.