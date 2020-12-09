Сестры Кардашьян нарушат старую семейную традицию из-за коронавируса

Семья Кардашьян отменила традиционную ежегодную рождественскую вечеринку. Об этом в Twitter сообщила младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои.

Отвечая на вопрос подписчицы о том, состоится ли праздник, блогерша заявила, что ситуация с коронавирусом в Калифорнии выходит из-под контроля. «Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года. Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо серьезно относиться», — написала Хлои Кардашьян.

Кроме того, семья Кардашьян не будет делать фотографий для рождественской открытки. «Мы ничего не сделали. Никаких рождественских фотографий и никакой рождественской вечеринки в этом году. COVID-19 нарушил все планы», — призналась она другому читателю в Twitter.

По данным People, сестры Кардашьян до последнего надеялись, что им не придется нарушать старую семейную традицию. Начало ей положила Крис Дженнер, мать сестер Кардашьян. В 2018 году эту обязанность на себя взяли ее дочери. В настоящее время в Калифорнии введен запрет на все публичные и частные собрания любого количества людей из более чем одной семьи.