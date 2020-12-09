Резиновый мячик через семь лет принес друзьям 36 миллионов рублей

Жители австралийского города Лара, штат Виктория, воспользовались числами с резинового мячика, которые принесли им целое состояние. Об этом сообщает UPI.

Пара гольфистов выиграла более 672,8 тысячи австралийских долларов (36,8 миллиона рублей) благодаря набору чисел, которые они нашли на игрушке около семи лет назад.

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Один из двоих победителей рассказал, что они купили лотерейный билет к розыгрышу в субботу, 5 декабря, и вписали в него те же числа, которыми играли много лет. «Мой друг, с которым мы вместе играем в гольф, использовал эти числа около шести или семи лет. Мы выбрали их при помощи резинового мячика, на котором были числа от одного до 100: ты трясешь его, и он выдает номер», — пояснил австралиец.

Приятели по очереди трясли мячик и создали набор чисел. «На это мы потратили час времени и несколько бокалов пива», — сообщил игрок.

«Это точно наши счастливые числа. Мы выигрываем с их помощью каждые несколько недель. Всегда есть небольшие выигрыши. Мы точно продолжим использовать их и в дальнейшем», — заявил он.

Австралиец рассказал, что уже планирует, как потратить свою часть выигранных средств: «Я думаю, что оплачу ссуду на жилье и, наверное, инвестирую в недвижимость».

Ранее сообщалось, что житель английского города Ковентри, графство Уэст-Милендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать. Он надеется, что приз позволит ему реализовать детскую мечту и стать реконструктором старых домов — покупать старую недвижимость, ремонтировать ее и продавать.