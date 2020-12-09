В Казахстане начали госпитализировать бессимптомных носителей коронавируса

В Алма-Ате в целях снижения риска распространения коронавируса начнут госпитализировать всех зараженных COVID-19, в том числе бессимптомных и тех, кто переносит болезнь в легкой форме. Об этом заявил главный санитарный врач крупнейшего казахстанского города Жандарбек Бекшин, передает «Интерфакс».

«Управлению общественного здоровья Алматы в целях уменьшения передачи инфекции в домашних очагах, где заражаются 35-36 процентов заболевших коронавирусной инфекцией, определить конкретные стационары и незамедлительно приступить к изоляции и лечению зараженных коронавирусом с легкими и бессимптомными формами в условиях охраняемого стационара до прекращения выделения вируса», — сказал медик.

По его словам, домашний карантин не показал своей эффективности и даже стал одним из основных источников распространения инфекции. Бекшин отметил, что причиной 36 процентов заражений является то, что система здравоохранения перешла на лечение в домашних условиях.

Ранее стало известно, что в Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в проект.

В Казахстане за минувшие сутки в стране зафиксировали 729 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявлено 138 382 случая COVID-19, скончались 2088 пациентов, излечился 122 291 человек.