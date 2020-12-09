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На Экспертном клубе НРФ обсудят итоги работы рекламного рынка 2020

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Фото: Экспертный клуб НРФ

В преддверии пятого Национального рекламного форума (НРФ) 14 декабря в 10 часов в прямом эфире 15 ключевых игроков рекламного рынка примут участие в обсуждении итогов работы индустрии 2020 года в формате круглого стола. Тема заседания Экспертного клуба этого года — «Как рекламный рынок планирует адаптироваться в условиях идеального шторма?». Ведущие коммуникационные группы, рекламодатели и медиахолдинги обсудят факторы, которые способны сильно повлиять на поведение медиарынка. Модератором встречи выступит эксперт Ксения Болецкая. В работе Экспертного клуба НРФ примет участие генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

«В медиаиндустрии неизменным и неподвластным никаким кризисам и пандемии остается один факт: контент — победитель, контент — король, контент — рулит. Дорога, по которой идет вся индустрия, будет очень извилистой. У нас очень непростая, нелинейная траектория — из аналогового вчера в цифровое завтра. На этом пути нас ждет множество развилок и точек принятия решений. Как мы будем выстраивать цифровой маркетинг и дистрибуцию? Как будем монетизировать контент? Сможем ли мы извлечь максимум из функционала, который приходит в медиа вместе с искусственным интеллектом и нейронными сетями? Чем больше гипотез мы найдем для проверки и протестируем, тем выше шансы, что из всего многообразия возможностей мы выберем правильное решение. Индустрия будет экспериментировать. Будет точно интересно», — прокомментировал общее развитие индустрии в ближайшее время генеральный директор компании «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

Для многих становится ощутимым появление нового активного рекламодателя на рынке: агентства сотрудничают с малым и средним бизнесом при невысоком бюджетировании. Участники круглого стола проанализируют, как смена ценовой политики отразится на рабочих процессах игроков рынка.

«Реклама и медиа долгое время были двигателями развития многих индустрий — от IT до потребительского сектора. Сегодня эти рынки находятся на таком этапе, когда должен произойти либо качественный скачок, либо случится глубокий кризис, но скорее всего произойдет и то, и другое одновременно. Под давлением различных факторов — технологических, потребительских, социальных и экономических — изменятся продукты, структура рынка и его модели», — отметил генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

Макроэкономические процессы оказывают определенное влияние на потребительскую активность. Одни эксперты предполагают снижение платежеспособности к концу года, а другие — рост потребления после отмены ограничений. Для многих становится ощутимым появление нового активного рекламодателя на рынке: агентства сотрудничают с малым и средним бизнесом при невысоком бюджетировании. Участники круглого стола проанализируют, как смена ценовой политики отразится на рабочих процессах игроков рынка.

«Сейчас мы наблюдаем гигантский разрыв в показателях финансовой эффективности первой четвёрки брендов из списка глобальных компаний и всем остальным рынком. Культурная и поведенческая эволюции человечества будут заключаться в изменении модели потребления: что люди будут потреблять и как», — подчеркнул CEO OMD OM Group Дмитрий Дмитриев.

Уходящий год оказался непростым для всех игроков рынка. Эксперты обсудят решения и инструменты, которые помогли выйти из стадии турбулентности: переход на гибкое медиапланирование, инвестиции в digital, ориентация на e-сommerce и работа в режиме performance-подходов.

Интерес к экосистемам, актуальные тенденции в общественном поведении, эффективные подходы к медиабюджетированию и другие вопросы остро стоящие перед индустрией рекламы станут важной частью рабочей встречи экспертного клуба НРФ.

Прямая трансляция третьей встречи клуба будет доступна 14 декабря в 10 часов на обновленном ресурсе ADPASS, Sostav.ru и в соцсетях. Подписаться на трансляцию можно на официальном сайте мероприятия.

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