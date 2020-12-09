В столичном метро появились санитайзеры нового поколения

На станциях московского метрополитена появились интерактивные санитайзеры нового поколения. Их легко узнать по черному цвету, современному дизайну и большому дисплею, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Москва, являясь современным мегаполисом, с огромной ежедневной нагрузкой на транспортные сети, опережает мировые практики защиты жителей. Например, каждый день более двух тысяч сотрудников метрополитена проводят уборку в пассажирской зоне станций, тщательно дезинфицируя ручки входных дверей, терминалы оплаты, турникеты и поручни эскалаторов. При этом, автоматы по продаже билетов обрабатываются каждый час, тогда как в Сингапуре дезинфекция предусмотрена один раз в два часа, в Тайбэе — каждые четыре часа, а для Нью-Йорка норматив составляет две обработки в день.

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Правительство Москвы и Московский метрополитен принимают беспрецедентные меры по обеспечению безопасности и защиты пассажиров в условиях распространения коронавирусной инфекции. Наряду с масками и перчатками, обеззараживанием поездов и инфраструктуры, в апреле в метро начали устанавливать автоматические санитайзеры. Сначала это были желтые аккумуляторные аппараты, затем появились угловатые устройства белого цвета.

Санитайзеры нового поколения привлекают внимание технологичным дизайном для современного города, а большой экран дополнительно напомнит пассажирам о правилах эпидемиологической безопасности и важности обработке рук в поездке. Они работают от подведенного к нему электрического кабеля и не нуждаются в подзарядке. Специальные датчики внутри автоматов помогают отслеживать расход антисептика в режиме онлайн и своевременно заполнять емкость, чтобы у пассажиров всегда была возможность обработать руки. В данных диспенсерах используется антисептический гель, который, как говорят эксперты, по сравнению со спиртовым раствором дольше сохраняется на руках и продляет время защитного эффекта.

«Обработка рук в поездках на транспорте с помощью автоматических санитайзеров — эффективная мера профилактики вирусных инфекций. Обрабатывать руки важно на входе и на выходе, поддерживая их чистоту на протяжении всей поездки», — отмечает заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов НИИВС Станислав Маркушин. «Оптимально использовать санитайзеры с антисептиком в виде геля, он дольше сохраняется на руках и увеличивает защитный эффект. Например, гели на основе изопропилового спирта не менее 65 процентов можно использовать не только для эффективной обработки рук, но и для обработки мобильных устройств. Такой состав соответствует рекомендациям Роспотребнадзора», — добавляет он.

В сегодняшней эпидемиологической ситуации очень важно носить перчатки и маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Немаловажную роль в этом играют и современные технологии, которые пришли на защиту здоровья россиян. Автоматические санитайзеры, как раз один из важных и технологичных способов защиты. Они напоминают о пользе чистых рук, дезинфицируют их, а следовательно, снижают риск заражения коронавирусной инфекцией. Москвичи уже привыкли к тому, что это один из простых, доступных и удобных способов позаботиться о своем здоровье.