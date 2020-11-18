Бурятские бизнесмены вышли на народный сход из-за локдауна

Предприниматели из города Улан-Удэ вышли на митинг против локдауна, объявленного властями Бурятии из-за пандемии коронавируса, и пригрозили одиночными пикетами. Видео с места народного схода опубликовано в Instagram-аккаунте «Весь Улан-Удэ».

Люди собрались днем в среду, 18 ноября, между торговыми центрами «Форум» и «Столичный». Они требуют возобновить работу торговых комплексов, которые по распоряжению главы республики Алексея Цыденова были закрыты до 30 ноября. По словам предпринимателей, в регионе не работает только мелкий бизнес — федеральные торговые сети открыты.

Одна из участниц митинга, торгующая обувью, рассказала, что на свои деньги приобрела в магазин все необходимые средства гигиены, в том числе санитайзеры. Однако ей все равно пришлось закрыть торговую точку.

Другая протестующая призналась, что местным предпринимателям никто не помогает: поддержка была лишь в апреле и мае — тогда на каждого трудоустроенного продавца выдали по 12,1 тысячи рублей.

Также бизнесмены пообещали выходить на одиночные пикеты с 19 ноября, если локдаун не отменят.

Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса. С 16 ноября по 30 ноября в республике будут закрыты все предприятия торговли и общественного питания, в том числе и торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы.

Алексей Цыденов объяснил свое решение дефицитом лекарств и свободных коек в больницах. Он выразил надежду на то, что за этот срок удастся переломить рост заражаемости.