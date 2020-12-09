Под Нижним Тагилом началась подготовка к расчистке главного источника воды

Под Нижним Тагилом стартовали подготовительные работы к расчистке ложа Черноисточинского водохранилища, главного источника питьевой воды города. Об этом сообщается на портале муниципальных властей.

Отмечается, что подрядчик, муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой», приступил к обустройству технологического проезда для прокладки трубопровода, который будут использовать для перемещения донных отложений.

Расчистка ложа водохранилища, которая проводится в рамках реализации национального проекта «Экология», будет завершена в 2023 году. Общая стоимость работ составит 441,196 миллиона рублей.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».