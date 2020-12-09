Школьники Москвы вошли в число лучших в мире по математике и естествознанию

Столичные школьники входят в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания. Это подтверждают результаты международного исследования TIMSS, проведенного Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы с радостью сообщаем, что по результатам международного исследования TIMSS-2019 Москва входит в число мировых лидеров по качеству математического и естественнонаучного образования. Так, московские четвероклассники стали первыми в мире в естествознании, набрав 595 баллов. Для сравнения — такой же результат у Сингапура, а на втором месте Республика Корея. По математике наши школьники входят в пятерку лидеров с 593 баллами, уступая лишь Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее и китайскому мегаполису Тайбэй. Ученики восьмых классов столичных школ заняли четвертое место по естествознанию, набрав 567 баллов, и шестое место по математике с 575 баллами. При этом Москва лидирует в TIMSS со значительным отрывом от других европейских стран, а итоги по столице выше общероссийских. Мы понимаем, что это результат серьезной работы: сегодня в городе всем учащимся обеспечены равные возможности для получения качественного образования. Оно теперь доступно независимо от места проживания в столице, и у каждого есть все необходимое для раскрытия своих талантов и способностей», — рассказала вице-мэр.

Такие отличные результаты столичные школьники демонстрируют не впервые. По итогам международного исследования PISA-2018 они входят в тройку лучших в мире по читательской грамотности, по математической — в пятерку, а по уровню естественнонаучной грамотности – в шестерку. Кроме того, юные москвичи в мировых лидерах по компьютерной грамотности. Они заняли второе место в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS-2018.

В школах Москвы, оснащенных самым современным оборудованием, сегодня представлен широкий выбор профилей обучения, кружков дополнительного образования. В рамках проекта по предпрофессиональному образованию в школах Москвы открыты медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, атомные, курчатовские, предпринимательские и ИТ-классы, в которых учатся свыше 45 тысяч юных москвичей. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее. В 2021 году в школах столицы запланировано открытие медиаклассов для подготовки будущих журналистов. Задача проекта — сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут стать им успешными и востребованными специалистами в мегаполисе.

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) — международное мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного образования. Проводится один раз в четыре года. Исследование TIMSS состоялось в прошлом году и охватило 64 страны и 8 отдельных регионов. Эксперты оценивали знания более 330 тысяч четвероклассников и свыше 250 тысяч восьмиклассников. От Москвы как отдельной территории в исследовании участвовали более 4,4 тысячи учеников четвертых классов и свыше 4,3 тысячи учащихся восьмых классов из 154 школ города. Ребята отвечали на вопросы в электронном формате.