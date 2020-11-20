Число желающих принять участие в олимпиадах в Москве выросло на 35 процентов

В Москве последние 10 лет наблюдается бурный рост интереса к развитию таланта. В этом году число участников школьного этапа выросло на 35 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве недавно завершился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в данный момент в дистанционном формате проходит муниципальный этап. Можно заметить значительный интерес московских школьников к участию в олимпиадах.

«Рост интереса к олимпиадам среди школьников во многом связан с тем, что система образования перешла к модели развития таланта каждого ребенка во всех московских школах. На достижение этой цели работают все: школы, кружки в школах, вузах и учреждениях дополнительного образования. И мы видим, что интерес к олимпиадам действительно возрос. В этом году в школьном этапе олимпиады приняли участие 550 тысяч учеников, это на 35 процентов больше, чем в прошлом году и в 1,5 раза больше, чем 5 лет назад», — рассказала вице-мэр.

Важно, что ребенок может попробовать себя в любом интересующем его предмете.

Статистика свидетельствует о том, что школьники, находясь на дистанционном обучении, стараются еще больше участвовать в олимпиадах. Количество участников выросло на 35 процентов по сравнению с прошлым годом, ребята выбирали больше предметов. Комбинация этапов — пригласительного весной и школьного осенью — позволила ребятам попробовать свои силы, выбрать свои предметы и лучше подготовиться.

На дистанционном обучении ребятам оказалось даже проще попробовать себя в разных предметах Всероссийской олимпиады. В этом году в 1,5 раза больше учеников воспользовались правом выступить на муниципальном этапе по первым пяти прошедшим предметам.

Возможностей для подготовки к олимпиадам очень много. В первую очередь это огромный архив олимпиадных заданий прошлых лет с подробными решениями. Также есть кружки в школах, которые по понятным причинам сейчас проходят онлайн, и мероприятия Центра педагогического мастерства, Ассоциации победителей олимпиад, и даже материалы московских музеев. Ведь очень важно получать знания не только со страниц учебников, но и из богатейших коллекций.

Успешно прошел Турнир имени М. В. Ломоносова, который открывал учебный год, где ребята в одной олимпиаде могли попробовать себя сразу по 8 разным направлениям. В нем приняли участие более 35 тысяч московских школьников - в 2 раза больше, чем в прошлом году.