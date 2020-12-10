Популярная телеведущая заразилась коронавирусом

Популярная американская актриса, ведущая собственного шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Дедженерес отметила, что чувствует себя хорошо. «Все те, кто находился со мной в контакте, оповещены, и я выполняю все необходимые требования, установленные центрами по контролю и профилактике заболеваний», — написала она. Также телеведущая пожелала всем здоровья.

Ранее сообщалось, что Дедженерес купила дом у американского киноактера Денниса Миллера и таким образом стала соседкой четы принца Гарри и Меган Маркл. Она заплатила за поместье 49 миллионов долларов (более 3,6 миллиарда рублей).

«Шоу Эллен Дедженерес» идет с 2003 года, Дедженерес была и остается его бессменной ведущей. Она получила 11 премий «Эмми». Кроме того, она дважды была ведущей церемонии вручения премии «Оскар».