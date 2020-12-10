«Газпром нефть» вошла в число лидеров международного климатического рейтинга

«Газпром нефть» вошла в число лидеров международного рейтинга CDP (Carbon Disclosure Project) — крупнейшего и самого авторитетного исследования бизнеса по показателям климатической ответственности. Об этом говорится в сообщении компании. По итогам независимой оценки «Газпром нефть» получила рейтинг категории «В» (в шкале от «А» до «D-») — наивысший среди российских нефтегазовых компаний.

«Газпром нефть» впервые в 2020 году приняла участие в рейтинге CDP. В целом в исследовании CDP приняли участие более 9600 компаний (из них 63 — российские), в том числе 224 компании из нефтегазового сектора. Положение «Газпром нефти» в рейтинге соответствует уровню крупнейших международных нефтегазовых компаний.

«Высокие позиции «Газпром нефти» в международном рейтинге CDP подтверждают эффективность экологических программ и проектов компании, — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. — Мы уделяем особое внимание вопросам снижения углеродного следа, управления рисками, связанным с возможными изменениями климата, а также информационной открытости. При этом мы ставим амбициозные цели и понимаем, что у нас есть возможности для дальнейшего улучшения показателей в этой сфере. Компания продолжит работу по повышению экологичности и безопасности всех производственных процессов».

«Газпром нефть» ежегодно, начиная с 2007 года, публикует отчет в области устойчивого развития, который освещает ее подходы к ответственному ведению бизнеса. Компания является участником Глобального договора ООН – крупнейшей международной инициативы в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, а также поддерживает реализацию Парижского соглашения, направленного на борьбу с климатическими изменениями.

«Из 224 игроков мировой нефтегазовой отрасли, представленных в рейтинге, "Газпром нефть" оказалась среди компаний, получивших самые высокие отметки "А" и "В", — говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Этот достойный результат можно считать итогом глубокой модернизации производств, а также преобразований в области добычи нефти и сбыта нефтепродуктов. Такая работа сопровождается снижением воздействия на окружающую среду и повышением эффективности производственных процессов».