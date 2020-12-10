Мишустин поручил министрам «без воды» доложить о ситуации с ростом цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин остался недоволен работой правительства. Он потребовал подготовиться к новому совещанию из-за роста цен на продукты и «без воды» доложить о текущей ситуации, сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча с министрами пройдет в четверг, 10 декабря, в 17:00.

В ходе прошедшего заседания правительства Мишустин также потребовал принять меры для сдерживания цен на продукты в стране. По его словам, министерства недооценили риски и пустили на самотек ситуацию с ценами. Премьер-министр подчеркнул, что правительство еще осенью обратило внимание на рост стоимости, однако чиновники объясняли это сезонными факторами.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам, и потребовал обратить на нее особое внимание. Во время совещания с членами правительства глава государства вспомнил, что во времена СССР люди не могли купить еду из-за дефицита, а сейчас причины могут быть другими.

Согласно данным Росстата, продукты питания, рост цен на которые привлек внимание Путина, подорожали сильнее инфляции. С 1 по 7 декабря общая инфляция в стране составила 0,2 процента. Больше всего за этот период подорожали куриные яйца (3,2 процента) и подсолнечное масло (1,7 процента). В 23 российских регионах рост цен на эти продукты превысил 4,6 процента.