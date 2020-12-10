Обновленный нацпроект в области науки представят до конца года

Новый нацпроект «Наука и университеты», в который будут включены задачи существующих в настоящий момент нацпроектов «Наука» и «Образование», представят до конца 2020 года. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает РИА Новости.

«До нового года он будет в любом случае презентован», — подчеркнул глава Минобрнауки.

По его словам, объем финансирования нового нацпроекта сохранится приблизительно на том же уровне, что был заложен в нацпроекте «Наука».

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.