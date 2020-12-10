Неизвестные выбросили на обочину дороги семь домов

На окраине британской деревни Коттенхэм (графство Кембридж) неизвестные выбросили семь домов-фургонов. Обыск в них не дал никаких зацепок, чтобы установить владельцев. Об этом пишет Daily Mail.

Пять домов выкинули в дренажные канавы, один оставили на обочине, а еще один бросили в соседнем населенном пункте. Местные власти назвали разрушенные автофургоны поразительно огромной стихийной свалкой.

Для того чтобы утилизировать отходы, чиновникам придется потратить около двух тысяч фунтов стерлингов (примерно 200 тысяч рублей). Налогоплательщикам уборка обойдется примерно в ту же сумму.

В местном экологическом департаменте заявили, что дома-фургоны создавали угрозу наводнения. В настоящий момент расчистка еще ведется. Власти добавили, что нарушители, выбросившие автофургоны, не имеют никакого отношения к местным фермерам. На данный момент неизвестных еще разыскивают.

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