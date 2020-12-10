Россияне описали отдых на Занзибаре словами «рай за три копейки»

Россияне отдохнули в дешевом двухзвездочном отеле на Занзибаре и поделились впечатлениями. За тур с завтраками они заплатили всего 23 тысячи рублей, рассказали туристы в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметили путешественники, большинство россиян, планирующих отдых в Танзании, выбирают четырехзвездочные и пятизвездочные отели, не предполагая, что на острове есть и более бюджетные варианты. Так, авторам блога удалось купить путевку на 10 дней за 23,6 тысячи рублей на человека.

«Несмотря на приличные фотографии отеля в интернете, мы были готовы, что туалет будет общий и жить мы будем в шалаше без кондиционера. Когда нас привезли к воротам, за которыми виднелся большой бассейн, первая мысль была о том, что мы высаживаем кого-то по дороге. Но название на ваучере и указателе совпало», — рассказали блогеры.

По их словам, территория отеля оказалась небольшой, но «симпатичной и ухоженной»: в одной части находился ресепшен с баром и бассейн с лежаками, а на другой — домики, бунгало и беседки. Номер в самом отеле был чистым и просторным — с большой кроватью, кондиционером, вентиляторами и ванной комнатой с современной сантехникой и горячей водой. «Еще бы санузел не подкачал, и мы в раю за три копейки», — отметили туристы.

Завтраки, добавили они, были скромными, но «достаточными, чтобы наесться», с неограниченным кофе и чаем. Собственного пляжа у отеля не было, но к океану, который находился всего в 50 метрах, вела освещенная дорожка.

«Подобных отелей на Занзибаре много. Цены у всех разные, как и условия проживания. Хватает и тех, где живешь буквально в шалаше. Поэтому при выборе нужно читать отзывы. Но главное — то, что сейчас остров доступен для любого туриста!» — подытожили авторы блога.

Ранее российские врачи призвали туристов, собирающихся в Танзанию, обязательно сделать прививки от малярии. Жертвами заболевания уже стали двое россиян, вернувшихся с тропического курорта.