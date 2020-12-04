Российский турист назвал «напрягающие» вещи на Занзибаре

Российский турист, побывавший на Занзибаре, перечислил напрягавшие его вещи на отдыхе. Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь путешественник отметил отливы океана, из-за которых отдыхающие лишаются возможности купаться. «Вы проснулись. (...) Выскакиваете из постели и спешите к лазурному утреннему морю. Но, дойдя до пляжа, видите печальную картину — море ушло. Его нет. Перед вами лужа с торчащими из-под воды водорослями и камнями», — написал он, добавив, что в таком случае туристу остается лишь ходить по берегу и изучать живность, «попавшую в ловушку мелководья».

Не меньше неприятностей, по его словам, доставляют и приливы: часто случается так, что люди приходят на пляж, задерживаются в кафе, а затем не могут вернуться в отель. «Берег ушел под воду, а скалы, которые вы легко обходили по мокрому песку, теперь полностью в воде, и неизвестно, что там за глубина. Так что в лучшем случае вас ждет такси, а в худшем — прогулка по ночной неизвестной дороге через две деревни. Туроператоры советовали так не ходить», — подчеркнул россиянин.

Кроме того, автор блога пожаловался на переменчивую погоду на острове: солнечный день может за 20 минут превратиться в дождливый. И если отдыху у океана это не мешает, то на экскурсиях вполне ощущается. «Дождь на плантации специй превратит вашу экскурсию в шоу "Выживание в джунглях в грязи и по колено в воде". (...) А на сафари на континенте дождь вообще ходит стеной. Это невероятное зрелище, но, если ваш джип полностью открыт, вам будет холодно, мокро и совсем не до животных», — отметил турист.

Третьим негативный фактором путешественник назвал питание: кухня на Занзибаре, по его словам, вкусная, но не разнообразная — морепродукты в основном готовят на гриле. В то же время он отметил, что на острове «самые вкусные ананасы на свете», и местные жители «божественно» готовят осьминога.

Ранее побывавшие на Занзибаре россияне назвали главные минусы путешествия. Среди них оказалась долгая дорога на курорт, туристический налог и несоответствие отелей заявленным категориям.