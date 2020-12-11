В Армении произошло ДТП с участием российских миротворцев

В армянском городе Мегри произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием российских миротворцев. Кадры с места аварии опубликованы в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Уточняется, что 11 декабря на дороге столкнулись иранская фура и грузовой военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил продовольствие для военнослужащих. Предварительно, пострадали двое российских миротворцев. Причины и обстоятельства аварии в настоящий момент не известны.

Министерство обороны России пока не подтвердило данную информацию.

10 декабря Нагорном Карабахе также произошла автомобильная авария с участием военных из России. Автомобиль Suzuki Vitara столкнулся с «Уралом», который принадлежал российским миротворцам. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Причиной трагедии стали плохие погодные условия.