Автомобиль въехал в толпу в Лондоне

Автомобиль въехал в толпу людей в районе Стоук Ньюингтон на востоке Лондона, известно о пяти пострадавших. Об этом сообщает газета Express.

По словам очевидцев, машина выехала на тротуар недалеко от супермаркета и врезалась сначала в пешеходов, а затем — в дерево. Четверых пострадавших отправили в травмпункт, еще один был госпитализирован.

На месте происшествия работают экстренные службы, ведется расследование. По предварительным данным городской полиции, инцидент не классифицируется как возможный теракт.

Прошлый подобный случай произошел в Германии: мужчина в городе Трире наехал на прохожих, в результате погибли два человека, включая ребенка. В тот же день выяснилось, что это не было намеренным убийством — местный житель потерял управление машиной.

О таких случаях сообщают из-за подозрений в терроризме. Автомобильные теракты — одна из популярных техник исламистского террора: за последние годы произошел целый ряд подобных нападений на жителей европейских городов. Во многих из них в целях защиты общественных пространств установили бетонные заграждения.