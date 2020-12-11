Подравшийся у Малахова россиянин потерял слух и восстановил справедливость

Российский шахматист Владимир Кравченко отсудил компенсацию у мужчины, с которым он подрался на съемках передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в результате чего временно потерял слух. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, потасовка произошла в апреле 2019 года. В студии присутствовала бывшая жена шахматиста Наталья. Пара развелась в 2014 году, у них остался общий сын. Первое время ребенок жил с матерью, однако когда та нашла другого мужчину, Кравченко решил забрать сына себе.

Бывшие супруги пришли на программу, чтобы прилюдно выяснить отношения. Вместе с Натальей на передаче присутствовал и ее кавалер Анатолий Устинов, который в итоге подрался с Кравченко. После потасовки последний стал хуже слышать. Гость телешоу решил восстановить справедливость и обратился в суд.

Устинов выплатил штраф 15 тысяч рублей, однако Кравченко решил также получить от него компенсацию за моральный ущерб. Мужчина потребовал 200 тысяч рублей: судья Лефортовского суда встала на его сторону, но снизила размер выплаты до 35 тысяч рублей. Устинов с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу.