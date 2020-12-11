В России предложили упростить процедуру установления инвалидности

Минтруд России предложил упростить процедуру установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Проект соответствующего документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что из-за загруженности медучреждений и введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса россияне, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медучреждения, испытывают трудности в проведении обследований. Документ направлен на недопущение нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.

В направлении на медико-социальную экспертизу предлагается указывать основные данные о состоянии здоровья человека, отражающие степень выраженности нарушенных функций организма. Если медобследования проводились ранее, то повторное освидетельствование проводить будет не нужно.

В конце ноября в России упростили правила получения инвалидности. Если в направлении на медико-социальную экспертизу был указан неполный перечень обследований, гражданин не придется повторно запрашивать данные в поликлинике. По новым правилам, специалисты бюро экспертизы сами будут запрашивать у поликлиники недостающие сведения. Возврат направлений из бюро в поликлинику должен длиться не более трех дней. Медучреждение должно дополнить перечень в течение 14 дней.