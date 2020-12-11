В российском регионе открыли первый «IT-куб»

В Алтайском крае открыли первый центр обучения цифровым технологиям для детей «IT-куб». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На открытии центра прошла онлайн-викторина для школьников. С приветственным словом выступили представители таких компаний, как «Яндекс.Лицей», Huawei и «1С-Галэкс».

По словам директора Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаила Рязанова, сегодня это место, где дети получают возможность раннего и поэтому более осознанного «захвата в профессию IT».

«IT-кубы» открывают по всей стране в рамках реализации национального проекта «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.