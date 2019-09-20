В России станет больше центров цифрового образования

В Республике Коми откроются четыре центра цифрового образования «IT-кубы», в которых детей будут обучать основам программирования. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Якимова, передает ТАСС.

По ее словам, планируется, что центры откроются к 2022 году. «Ведутся ремонтные работы, закупается оборудование, уже идет прием на программы обучения. В среднем 400 детей в год будем обучать», — пояснила министр.

Уточняется, что направления, которым будут обучать в «IT-кубах», связаны с программированием и инженерным проектированием. По мнению министра, такие центры помогут детям определиться с будущей профессией.

«IT-кубы» открывают по всей стране в рамках реализации национального проекта «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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