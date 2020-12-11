Спасение европейской экономики распугало желающих заработать

Действия Европейского центробанка (ЕЦБ) по спасению экономики еврозоны распугали желающих заработать на долговых инструментах континента: как частных, так и институциональных инвесторов, вкладывающихся в государственные облигации разных стран, пишет Bloomberg.

К концу следующего года доля владения ЕЦБ гособлигациями Германии, выступающими бенчмарком (ориентиром) для долговых бумаг Европы, достигнет 43 процентов — 30 процентов в конце 2019-го. Доля владения итальянским госдолгом составит 40 процентов (против 25 процентов в декабре прошлого года).

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Это означает, что для остальных инвесторов остается меньше возможностей вкладываться в самые надежные инструменты на европейском рынке. Некоторые из них уже готовятся переключаться на другие виды активов. Среди них инвестиционное подразделение одной из крупнейших в мире страховых компаний, французской AXA Group.

Ситуация стала следствием политики ЕЦБ по поддержке пострадавшей от кризиса европейской экономики. В рамках программы количественного смягчения регулятор скупает у банков государственные и корпоративные облигации, предоставляя банковскому сектору дополнительную ликвидность и снижая уровень ставок на рынке. 10 декабря было объявлено о расширении и продлении программы. К марту 2022 года ЕЦБ скупит бумаги на 1,85 триллиона евро.

Сложившуюся ситуацию уже называют японификацией европейской экономики. В Японии подавляющая часть государственных бумаг принадлежит одному владельцу — местному ЦБ, что вкупе с низкими ставками делает рынок непривлекательным для внешних инвесторов.