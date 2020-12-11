Опубликовано фото нового подземного ядерного объекта в Иране

Эксперт по контролю над вооружениями из Института международных исследований Миддлбери (США) Джеффри Льюис опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографии нового подземного ядерного объекта в Иране, сделанные со спутника американской компании Planet.

По информации Льюиса, Иран строит новый подземный цех по сборке центрифуг недалеко от Натанзы в рамках своей ядерной программы после того, как в июле в результате взрыва было разрушено главное здание объекта. Предполагается, что новый цех сооружается внутри горы. Льюис указал на две точки, которые, по его мнению, выглядят как два входа в туннель с двумя дорогами, соединяющими его со старым зданием. По оценке эксперта, новый предполагаемый подземный ядерный объект по размерам не уступает старому.

Как отмечает издание Al-Mazdar News, предположения Льюиса не беспочвенны, поскольку глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи пообещал после инцидента со старым объектом в Натанзе, что новое здание будет укрыто в «сердце гор» для защиты его от возможных атак. Тогда СМИ предположили, что взрывы были результатом действий израильских хакеров, якобы действовавших в ответ на предполагаемый взлом Тегераном водохозяйственных сооружений страны. В свою очередь Иран отрицал свою причастность к инциденту на израильских водных объектах.

2 декабря Совет стражей конституции Ирана утвердил постановление парламента, предполагающее возобновление страной ядерной деятельности. Документ предполагает, что в стране смогут производить и накапливать 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20 процентов в год. Таким образом, в стране будут производить оружейный уран. Сейчас Иран обогащает уран на уровне четырех процентов. Помимо этого в стране планируют увеличить производство низкообогащенного урана до 500 килограммов в месяц.