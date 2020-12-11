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Поговорившая с Путиным пенсионерка заявила о желании пообщаться подольше

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летняя Наталья Донскова, которой позвонил президент России Владимир Путин, заявила о желании пообщаться с главой государства подольше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он не так много сказал, я бы хотела, чтобы он побольше сказал», — отметила она. Донскова отметила, что в силу своего возраста очень волновалась и боялась что-то напутать.

Пенсионерка рассказала, что после общения с президентом по телефону, ей пришлось давать много интервью журналистам, в пятницу, 11 декабря, она чувствует себя уставшей.

Координатор акции «Елка желаний» Тимур Сафин заявил «Ленте.ру», что в беседе с Путиным пенсионерка рассказала о себе и поблагодарила главу государства за город, в котором она живет.

Наталья Ивановна Донская — ветеран Великой Отечественной войны. Она фронтовая медсестра, заслуженный работник медицинской службы. «У нее много орденов и медалей. Сейчас она активно занимается общественной деятельностью в рамках Всероссийского общества слепых», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что президент попросил директора ФСБ и министра внутренних дел «сделать что-то хорошее» — найти пенсионерку, которая загадала желание поговорить с ним. Это удалось сделать до окончания заседания СПЧ, где было озвучено желание пенсионерки.

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