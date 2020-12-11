Трамп собрался навредить связи Пентагона с ЦРУ

Администрация президента США Дональда Трампа может навредить существующей связи Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Министерства обороны США: разведчиков могут лишить части поддержки, которую им оказывает Пентагон. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу источники сообщает The New York Times.

По данным от бывших и действительных официальных лиц США, администрация пересматривает меморандум о взаимопонимании, который военные заключили с разведкой 15 лет назад. В числе прочего в мире может сократиться количество военных баз США, которыми пользуется для своих операций ЦРУ и где оказывают медицинскую помощь ее сотрудникам и подрядчикам.

Также сообщается, что Пентагон собирается сократить число прикомандированных к специальной службе военных экспертов в области борьбы с терроризмом и лишить ЦРУ права на управление значительной частью доступного США флота беспилотных летательных аппаратов.

Некоторые источники рассматривают этот шаг как попытку Трампа надавить на ЦРУ в последние недели своего правления, однако отмечается, что такое решение администрация Джо Байдена легко сможет «откатить».

«Пентагон пытается лучше распределить ресурсы, чтобы больше сфокусироваться на противостоянии с Китаем», — заявил журналистам представитель Пентагона. По его словам, пересмотр соглашения 15-летней давности — в интересах как Пентагона, так и ЦРУ.

В начале декабря стало известно, что Джо Байден хочет видеть в качестве главы ЦРУ Дэвида Коэна, который ранее занимался разработкой санкций против России и расследованием «вмешательства» Москвы в выборы.