Большинство россиян приготовились к дальнейшему росту цен

Большинство россиян (52 процента) ожидают в ближайший месяц ускорения роста цен, следует из результатов опроса Фонда Общественного мнения (ФОМ),

Около 30 процентов уверены, что цены будут расти такими же темпами. Еще четыре процента заявили, что цены останутся прежними. К их замедлению приготовились три процента респондентов. За последний месяц стоимость основных продуктов и товаров росла быстрее, чем ранее, об этом сказали 64 процента отпрошенных.

При этом треть россиян назвали себя бедными. Богатыми себя считают только один процент респондентов. Около 64 процента отметили, что они люди со средним достатком.

В начале декабря президент страны Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что объяснять ситуацию пандемией коронавируса нельзя, речь идет о попытках подогнать внутренние цены под мировые.

Позже премьер Михаил Мишустин обвинил ответственные министерства в недосмотре и потребовал проработать с крупными торговыми сетями эту проблему.