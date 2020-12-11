Президент США Дональд Трамп захотел спасти мир. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я просто хочу остановить мир от самоубийства!!!» — заявил политик в одной из записей. Он не пояснил, что имеет в виду, однако в следующих постах рассказал о катастрофе, которая ждет США после инаугурации демократа Джо Байдена. Лидер Штатов неоднократно выступал с критикой своего соперника и предсказывал ужасные последствия его президентства. Республиканец также обвинял Демократическую партию в подтасовке результатов выборов.

10 декабря Трамп захотел присоединиться к иску американского штата Техас о пересмотре результатов голосования. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями, так как в них под предлогом пандемии коронавируса было изменено избирательное законодательство. Более 100 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии также поддержали иск штата Техас.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценкам СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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