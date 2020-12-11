Передовая сборка Су-57 попала на видео

shota sabauri / YouTube

Россия использует дополненную реальность для производства истребителя пятого поколения Су-57, пишет The Drive. Таким образом в американском издании прокомментировали размещенные на YouTube ролики (первый и второй) пользователя shota sabauri.

«По мере наращивания объемов выпуска Су-57 все чаще используются высокотехнологичные методы производства», — отмечает издание.

shota sabauri / YouTube

В представленных роликах показана передовая сборка Су-57 в цехе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина (КнААЗ), использующего технологию дополненной реальности для контроля качества. Видео сняты 24 марта, однако в сети появились лишь 10 декабря.

«В этом сценарии AR (augmented reality, дополненная реальность — прим. «Ленты.ру»), похоже, работает с использованием QR-кодов, прикрепленных к различным основным узлам Су-57, которые затем сканируются техническим специалистом. Это, в свою очередь, вызывает соответствующий алгоритм AR, который накладывает сгенерированные в цифровом виде изображения различных узлов и компонентов, показывая рабочему, где находятся различные части», — пишет издание.

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The Drive отмечает, что впервые подобная технология начала использоваться в 1990-х годах в Японии при сборке автомобилей. Издание напоминает, что похожий метод применяется в производстве американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

В The Drive уверены, что использование подобной технологии позволяет обеспечить соблюдение малозаметных характеристик истребителя. «В конечном итоге и российские, и американские методы помогают гарантировать, что строящиеся самолеты-невидимки будут выполнены в соответствии с самыми высокими стандартами», — пишет издание.

В июле 2019 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выложила на YouTube ролик со сборкой центрального фюзеляжа F-35 Lightning II. Тогда же в Popular Mechanics отметили, что самым интересным из показанного на видео является система световых проекторов на потолке сборочного цеха, которая указывает сотрудникам место установки на фюзеляже крепежных и других элементов, а также определяет порядок выполнения работ.