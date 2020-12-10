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Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»

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Фото: Peter Nicholls / Reuters

Стелс-технология, применяемая в американских самолетах B-2 Spirit, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, имеет «ахиллесову пяту», пишет в «Звезде» военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист утверждает, что в отчетах, учитывающих эффективную площадь рассеяния (ЭПР), «не всегда указывается дальность обнаружения, на которой проводилось измерение», в результате чего приводимые там данные «не совсем объективны».

Эксперт назвал дальности, на которых российский истребитель поколения 4++ Су-35, оснащенный радиолокационной станцией (РЛС) «Ирбис», может обнаружить американский истребитель 5-го поколения F-22 Raptor. По словам Леонкова, последний будет виден на расстоянии 266 километров, вследствие чего «не сможет незаметно осуществить пуск своих ракет AIM-120D на дальность, составляющую 180 километров».

В сентябре 2018 года автор The National Interest Дэйв Маджумдар заявил, что F-22 Raptor при определенных условиях уязвим для обнаружения и отслеживания в инфракрасном диапазоне. Таким образом в американском журнале отреагировали на появившееся тогда же изображение в Instagram, в русскоязычном описании которого утверждается, что там демонстрируется «F-22 Raptor в прицеле нашего Су-35». В мае того же года The National Interest отмечал, что системы поиска и отслеживания, работающие в длинноволновой области инфракрасного излучения и разрабатываемые Китаем и Россией, в 2020-х годах будут способны обнаруживать американские истребители F-22 и F-35 Lightning II.

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