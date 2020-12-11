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Подростков заставили умыться водой из унитаза в качестве наказания

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dailymail.co.uk

В Китае подростков заставили умыться водой из унитаза в качестве наказания за то, что они плохо убрались. Об этом пишет Daily Mail, опубликовавший видео с места происшествия.

На кадрах, снятых в Центре спортивной подготовки и управления города Цзиньчжоу, видно, как парень и девушка черпают воду из унитаза и умывают ею лицо. Видео быстро разошлось по социальным сетям и вызвало возмущение.

Родители школьников пожаловались на местного тренера по боевым искусствам, который неоднократно наказывал подростков таким образом. В этот раз он обвинил школьников в том, что они плохо помыли ванную комнату. «Он даже угрожал детям, что заставит их пить туалетную воду, если они снова сделают что-то не так», — рассказали родители одного из пострадавших.

Сначала местные власти подтвердили подлинность видеозаписи. Однако позднее стало известно, что видео сняли еще в 2017-м году. Тренера отстранили от должности в декабре 2019-го.

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