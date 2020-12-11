В Китае задержали журналистку международного агентства

Власти Китая задержали сотрудницу международного агентства Bloomberg Хейз Фань (Haze Fan), которая работала в пекинской редакции. Как сообщается на сайте агентства, журналистку обвиняют в деятельности, угрожающей национальной безопасности КНР.

По данным свидетелей агентства, утром 7 декабря силовики в штатском вывели ее из квартиры. Последний раз она была в контакте с одной из коллег около 11:30.

В Bloomberg не смогли получить никаких сведений о местонахождении Фань и предъявленных обвинениях вплоть до 10 декабря. «Законные права госпожи Фань полностью соблюдаются, о задержании была уведомлена ее семья», — говорится в комментарии властей страны.

«Мы очень беспокоимся за нее и находимся в активном контакте с китайскими властями, чтобы лучше разобраться в ситуации. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать ее», — подчеркнул представитель агентства. Фань является гражданкой Китая, она начала работать в Bloomberg в 2017 году, а до этого была сотрудницей телеканалов CNBC, CBS News, Al Jazeera и агентства Reuters.