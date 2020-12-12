Финансист объяснил «обнуление» депозитов россиян

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев объяснил в беседе с агентством «Прайм», почему происходит «обнуление» депозитов россиян.

Он отметил, что в октябре темпы роста вкладов физлиц сократились до минимума за последние два года. При этом отток средств стал выше, чем обычно в этом месяце. Всего за последний год депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиарда долларов.

По словам финансиста, отток начался с валютных вкладов. Уже начиная с марта у вкладчиков появилась возможность «зафиксировать» прибыль из-за изменения валютных курсов, которая оказалась в несколько раз выше «фактически обнулившихся процентных ставок».

На фоне увеличения темпов инфляции появился рост интереса россиян к рынку недвижимости и фондовому рынку. За год число клиентов брокеров выросло вдвое и достигло нового максимума — 7,6 миллиона человек. Так, за третий квартал 2020 года объем клиентских активов на брокерском обслуживании достиг 12,7 триллиона рублей против прошлогодних 10 триллионов рублей.

Как считает эксперт, низкие процентные ставки по депозитам сохранятся весь следующий год. В такой ситуации банки вынуждены предлагать различные комбинированные продукты с долей рыночных инструментов, которые обещают повышенную доходность. При этом если отток денег продолжится, они будут вынуждены привлекать фондирование в других источниках.

В ноябре сообщалось, что в октябре этого года россияне забрали с вкладов в банках валюты на 1,16 миллиарда долларов. общей сложности с начала года россияне забрали с вкладов почти 13 миллиардов долларов. Активнее всего это происходило во время первой волны эпидемии коронавируса — в марте 2020-го — тогда из банков увели 4,5 миллиарда долларов.