Раскрыт срок службы новой российской орбитальной станции

Срок службы новой российской орбитальной служебной станции, разработкой которой в настоящее время занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия», не ограничен. Эта информация раскрыта в документах корпорации, на которые ссылается РИА Новости.

Этого удастся достичь благодаря открытой архитектуре строения станции и заменяемости его модулей. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев добавил, что предлагаю подобную идею еще в 2015 году.

Он подчеркнул, что российский модуль Международной космической станции остается недостроенным на протяжении десятков лет. В конце срока его эксплуатации возникнет вопрос, топить его или нет. «А если изначально закладывать идеологию — модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится "вечной". Не будет никакого диктата срока действия», — пояснил Моисеев.

26 ноября в «Роскосмосе» предложили отказаться от Международной космической станции (МКС) из-за дороговизны. В госкорпорации подсчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей.