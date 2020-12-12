Женщина окончила университет спустя 42 года после первого занятия

Жительница американского города Чаттануга, штат Теннесси, окончила университет через 42 года после того, как посетила первое занятие. По стечению обстоятельств в тот же год бакалаврскую степень получила и ее 22-летняя внучка, передает CNN.

Пэт Ормонд, которой в декабре исполняется 75 лет, 42 года назад поступила в Государственный университет Кеннесо в Атланте (Kennesaw State University). Проучившись один семестр, она бросила учебу и переехала в город Чаттануга. В течение нескольких десятилетий она работала бухгалтером и занималась семьей.

Время от времени женщина посещала занятия в местном университете, и родные часто уговаривали ее вернуться в стены учебного заведения, чтобы получить степень. Выйдя на пенсию, Ормонд, наконец, решила исполнить мечту. На это решение повлиял и тот факт, что ее внучка захотела перевестись в Университет Теннесси в Чаттануге.

Члены одной семьи учились на разных факультетах, и до пандемии им редко удавалось застать друг друга между занятиями, однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы, и в какой-то момент они начали учиться дистанционно. «Это определенно сложнее, я предпочитаю очное обучение», — призналась Пэт. Она добавила, что ей понравилось участвовать в дискуссиях и общаться с разными людьми.

Пенсионерка надеется, что ее пример вдохновит других. «Процесс обучения никогда не заканчивается — этому меня научил отец», — сказала она, отметив, что всегда знала, что рано или поздно окончит университет. Женщина добавила, что довольствоваться достигнутым не намерена и в ближайшем будущем планирует получить степень в области истории.

Ранее сообщалось, что житель американского города Чикаго восемь лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, доказал свою невиновность и стал адвокатом. Джаретт Адамс (Jarrett Adams) был обвинен в изнасиловании после того, как посетил вечеринку в Университете Висконсин-Уайтуотер в 1998 году. Адамс и двое его друзей были арестованы и обвинены в сексуальном домогательстве, несмотря на то, что показания свидетеля противоречили заявлениям обвинителя. Отмечается, что один из друзей обвиняемого смог позволить себе услуги частного адвоката и не провел в тюрьме ни дня.