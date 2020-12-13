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Для укравшего две шоколадки мужчины потребовали десять лет тюрьмы

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Фото: David W Cerny / PJ/WS / REUTERS

В словацком регионе Кисуце мужчина украл в магазине две шоколадных конфеты, за что ему грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает TV Markíza.

Столь суровое наказание за воровство, ущерб от которого не превышает нескольких евро, прокуратура требует из-за установленного в стране режима чрезвычайного положения.

Родственница ждущего суда мужчины считает, что наказание в этом случае несоразмерно преступлению. Она собирается просить помощи у президента Словакии Зузаны Чапутовой, при этом отмечает, что не будет добиваться полного освобождения. Однако глава государства сможет повлиять на ситуацию лишь в случае вынесения обвинительного приговора, и если осужденный лично обратится к ней с просьбой о помиловании.

Телеканал напоминает, что ранее в схожей ситуации оказался словацкий бездомный, которому грозит 15 лет тюрьмы за украденный бургер ценой в 2.20 евро. Мужчина, ранее несколько раз попадавшийся на воровстве еды, был признан рецидивистом и помещен под стражу.

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