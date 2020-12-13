Песков раскрыл ежегодную традицию Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ежегодную традицию Владимира Путина на Новый год — встречать праздник с родными и близкими. Об этом он сообщил в документальном фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия-1».

Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Кроме того, Песков выразил надежду, что во время новогодних праздников главе государства удастся «перевести дух». По его словам, Путин никогда не отдыхает полноценно.

Ранее в сети появилась информация о якобы близкой подруге Владимира Путина — Светлане Кривоногих. Авторы расследования сообщали, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия». Помимо этого, ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области и шоу-пространство «Ленинград центр» в Петербурге.

Официальный представитель Кремля назвал эту информацию «полной туфтой».

В ноябре, комментируя публикации с цитатами главы государства в социальных сетях, Песков напомнил, что российский лидер не зарегистрирован в соцсетях. Он призвал журналистов перепроверять распространяемые там цитаты, так как они, скорее всего, являются фейком.