Под Петербургом нашли труп внесенного в список врагов Украины солдата

Под Санкт-Петербургом нашли тело мужчины, внесенного в список врагов Украины на сайте «Миротворец». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Труп обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным собеседника агентства, в воскресенье, 13 декабря, в полицию города Мурино обратился житель дома на Воронцовском бульваре. Он пожаловался, что в соседней квартире буянят и бьют стекла на балконе.

Прибывшие на место патрульные нашли в обозначенной квартире труп мужчины около 40 лет. Жертва с рассеченной головой лежала в странной позе: ноги на диване, туловище на полу. Отмечается, что в квартире был беспорядок, а вещи из шкафов валялись на полу.

Правоохранительные органы пока не подтвердили эту информацию. По данным местной прессы, погибший участвовал в боевых действиях в ДНР в составе местной разведроты. Его контактные данные находятся в базе данных созданного на Украине сайта «Миротворец».

На «Миротворце» публикуют информацию о людях, которых авторы ресурса считают сепаратистами или «агентами Кремля». Сайт не имеет официального статуса, но тех, кто попал на него, могут не пустить на Украину. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала власти закрыть сайт.

Ранее в городе Шлиссельбург Ленинградской области нашли труп молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и конечностей. Его тело, перевязанное и завернутое в покрывало, лежало в мусорном контейнере.